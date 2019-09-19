الجيش الليبي يعلن تطورات عسكرية كبيرة جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر، اليوم الخميس، أن قواته تمكنت من تدير آليات مسلحة تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال غارة جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو.



وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، في بيان: "في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس من منطقة السبيعة".



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي قد أعلن تدمير 3 طائرات مسيرة خلال غارات جوية على مواقع في العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء.



يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.