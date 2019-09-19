ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"البحوث الإسلامية" يوضح حكم أكل لحوم الحصان ومشروب البوظة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:35 م
فتوى البحوث الإسلامية
فتوى البحوث الإسلامية تكشف حكم أكل لحوم الحصان ومشروب البوظة
محمد شحتة
وجهت سفارة كازاخستان بالقاهرة، سؤالا للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، تقول فيه "نسأل عن رأيكم في ثلاثة منتجات تقليدية انتشرت في البلدان الإسلامية وهي لحم الحصان وحليبه ومشروب البوظة".

وأجابت اللجنة، أنه يجوز تناول لحوم الخيل وحليبها بناء على رأي الجمهور ومنهم الحنفية، استنادا لما ورد في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل".

كما ورد في مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها".

وأوضحت اللجنة، أن ما جاز أكله جاز شرب لبنه، حيث روى جابر قال "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها".

وأكدت أن مشروب البوظة المصنعة من الذرة القاعدة فيها أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ثبت أنها مسكرة أو ضارة فإنها تمنع ذلك ويرجع في هذا الأمر إلى المتخصصين من الأطباء وغيرهم في هذه المسألة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الازهر بـ الأدلة: أكل لحم الخيل وشرب لبنها حلال شرعا

الأزهر يحسم الجدل في حكم شرب البوظة

تعالج الروماتيزم.. 13 فائدة لتناول لحم الخيل.. لن تتوقعها

ترشيحاتنا

3 تعهدات من حسام البدري بعد توليه الإدارة الفنية لـ منتخب مصر

خطوات استخراج فيزا لطلاب الأزهر من أجل الدفع الإلكتروني

ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ الجونة السينمائى.. فيديو

بفستان أنيق .. شيرى عادل برفقة معز مسعود فى مهرجان الجونة السينمائى

بفستان شفاف.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة من مهرجان الجونة

مابتكبرش أبدا.. شيرين رضا بإطلالة شفافة في مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ظهر وجريء.. محمد فراج يستعرض فستان حبيبته بـ مهرجان الجونة

صيحة الريش.. اختيار النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء