نورهان: سعيدة بردود الأفعال عن مسلسل بحر

قالت الفنانة نورهان إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل " بحر " أمام النجم ماجد المصري .



أضافت في تصريح لصدي البلد : سعيدة بردود الأفعال خاصة أن الدور جديد علي ، الحمد لله راضية عن أدائي ، فتفاعل الجمهور معي وتعاطفهم مع الشخصية وحبي لشخصية " بحر " التي يجسده ماجد المصرى فمن المتوقع تشهد الحلقات القادمة تطورات .



مسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.