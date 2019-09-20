بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة ناهد السباعى خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة.



وبدت ناهد السباعى بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام مكشوفة باللون الروز المزين بنقوشات الورد ذات الألوان المتداخلة، ويتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقها.



وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا متناسقا مع لون بشرتها و إطلالتها أيضا.



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.