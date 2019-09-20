أهم أخبار المساء .. 6 جرحى على الأقل في إطلاق النار بواشنطن .. قطع المياه عن 6 مناطق بالعاصمة لمدة 12 ساعة .. والدولار يتراجع أمام الجنيه ..و مقتل نجم الكرة الهولندية بالرصاص في أمستردام



أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل بأن إطلاق النار العشوائي الذي شهدته العاصمة واشنطن منذ لحظات أسفر عن إصابة 6 أشخاص حتى الآن.



أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تصميم الميدالية الذهبية لأنور السادات في حفل حضره أعضاء من عائلة السادات وعدد من الشخصيات كممثلين لمصر وذلك في غرفة النقد التاريخية في وزارة الخزانة الأمريكية.



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، يوم غدا السبت، عن 6 مناطق بالعاصمة لمدة 12 ساعة.



اتهمت فتاة قاصر والدها وعميها بالتحرش بها واغتصابها عدة مرات وتصويرها عارية وتمكنت مباحث كرداسة من إلقاء القبض عليهم.



جريمة هزت الرأى العام بمحافظة قنا، بدأت تفاصيلها باختفاء الطفل أحمد .س .أ 11 عامًا، بعد صلاة الجمعة، أثناء توجهه لإحضار بعض المتطلبات للمنزل، لكنه لم يعود إلى المنزل كما هو المعتاد التزامه بالمواعيد، وهو ما تسبب فى حالة القلق لدى والديه اللذين اعتادا على احترام نجلهما للمواعيد، فخرجا يبحثان عنه فى المنطقة المحيطة.



كشف ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سر فشل مفاوضاته مع اللجنه الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لقيادة المنتخب الاول لكرة القدم خلفا لـ المكسيكس خافيير اجيري



مقتل نجم الكرة الهولندية السابق بالرصاص في أمستردام



أعلنت الشرطة الهولندية مساء أمس الخميس وفاة نجم الكرة الهولندية كليفن ماينارد قتلا بالرصاص مساء الأربعاء الماضي خلال أحداث عنف وشغب في أمستردام.



وأكدت الشرطة أن نجم الكرة السابق توفي عقب هجوم شخصين على دراجة نارية عليه رميا بالرصاص بجنوب شرقي العاصمة الهولندية "أمستردام". أعلنت الشرطة الهولندية مساء أمس الخميس وفاة نجم الكرة الهولندية كليفن ماينارد قتلا بالرصاص مساء الأربعاء الماضي خلال أحداث عنف وشغب في أمستردام.وأكدت الشرطة أن نجم الكرة السابق توفي عقب هجوم شخصين على دراجة نارية عليه رميا بالرصاص بجنوب شرقي العاصمة الهولندية "أمستردام".





100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة المصرية على مباراة تعد هي الأهم لمشجعي الأهلي والزمالك، حيث ستقام مباراة قطبي الكرة المصرية لحسم لقب السوبر المصري اليوم الجمعة بالإسكندرية.



شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلاقة قوية وسط أجواء ساحرة، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حرص المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى لمهرجان الجونة السينمائي والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والسيد عمرو منسي – الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى والسيد انتشال التميمي - مدير مهرجان الجونة السينمائى والفنانة بشرى رزة رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة والمدير الفني أمير رمسيس علي التواجد منذ اللحظات الاولي لبدء توافد الحضور الي السجادة الحمراء.







انخفض سعر الدولار بنحو 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، حسب اخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

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