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اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2019

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
الدولار
الدولار
مايكل عياد
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا خلال بقيمة تتراوح ما بين قرشين إلى 3 قروش اليوم الجمعة 20-9-2019 أمام الجنيه المصري، ليصل إجمالى التراجع منذ بداية عام 2019 أكثر من 1.50 قرش.

وطبقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار ليسجل 16.24 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وإليكم قائمة بـ أسعار الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم :

سجل الدولار الأمريكي نحو 16.24 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 17.97 جنيه للشراء و18.09جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين .

بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.25 جنيه للشراء و20.37 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسري نحو 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع.

بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.06 جنيه للشراء و15.16 جنيه للبيع متراجعا 6 قروش .

وسجل اليوان الصيني نحو 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحد.


ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

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