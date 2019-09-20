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فن

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم
آيه عاطف
حرص كل من الفنان حسن الرداد، والفنانة إيمي سمير غانم، على التواجد مساء أمس الخميس بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمقام في الجونة.

ولكن سخر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا من الفنان حسن الرداد، بسبب البدلة التي ارتداها، أثناء الحفل، وذلك لوجود عدة علامات عليها وصفها البعض بأنها متسخة، والبعض الأخر قال إن هنالك قطة قد داست عليها، بجانب عدد آخر من التعليقات الساخرة.

بينما أشاد الجمهور بفستان إيمي سمير غانم، مشيدين بابتعادها عن ارتداء الفساتين المثيرة على عكس الكثير من الفنانات اللاتي تواجدن داخل الحفل.
إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور
إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور
إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور
إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور
إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

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