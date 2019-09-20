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برلمان

الزانتاك فيه سرطان قاتل.. هل الطب البديل الحل لإنقاذ المصريين من الدواء المحظور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:07 م
الزانتاك فيه سرطان
الزانتاك فيه سرطان قاتل
حسن رضوان
خوفًا وقلقًا وحيرة، حالة يشهدها المصريين بعد قرار وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتعد أدوية المعدة والحموضة من الادوية المهمة التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن المصري فكل شخص يعاني من مرض القولون أو الحموضة يحتاج إلى أن يتناول بعد كل وجبة طعام او قبلها كيس من فوار راني أو كبسولة من دواء "زانتاك"، ولكن بعد قرار وزارة الصحة بسحبهما من السوق، قد يواجه البعض مشكلة في الحصول على بديل.

الأمر المحزن الذي لقي ردودا فعالة من عدد من أعضاء مجلس النواب، مما دفعهم إلى المطالبة بوقف تناول أدوية زانتاك و فوار راني وجميع أشكال الأدوية التي تشتمل على مادة "رانيتيدين"، بالإضافة إلى إيجاد بدائل أخرى يمكن استخدامها في علاج الحموضة والقولون والمعدة نرصدها اليكم خلال هذا التقرير:

أولا: التحذيرات برفع شعار لا تشرب الدواء:

حذر سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من تنازل جميع مستحضرات الدواء التي تشتمل على المادة العام "رانيتيدين"، لحين فحصها والتأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة بداخل هذه المادة.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي أعلنت عنه وزارة الصحة بوقف وتداول مادة "رانيتيدين" مؤقت لحين فحص جميع الادوية بعد جمعها من المصانع والأماكن المتواجد بها والتأكد من سلامتها، مطالب وسائل الإعلام بتنبيه المواطنين من تناول هذه الأدوية لحين وجود قرار آخر من الوزارة يؤكد عدم ضمنها أي مواد تهدد الصحة العامة.

ثانيا: العلاج البديل "الأعشاب الطبيعية" :

وقالت شادية هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان وعضو الجمعية المصرية للطب البديل، إن هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية الاصيلة التي تمتلك مفعولا يعادل مفعول السحر في القضاء على الحموضة وقرحة المعدة وغيرها من أوجاع المعدة المؤلمة التي يعاني منها المواطنون، ولا توجد بها أي خطورة تهدد صحة المواطن.

وفي هذا الصدد أوضحت النائبة، أن هذه الأعشاب تتمثل في "النعناع" و"الينسون" والعسل الأبيض" الزنجبيل والكمون" والحليب الساقع" "الحلبة" مع شرب 4 لترات ماء كل يوم الأمر الطبيعي الذي يعطي الجسم المناعة الكاملة ضد أي مرض بالإضافة إلى التخلص النهائي من آلام المعدة.

وشددت "شادية هريدي" على ضرورة إطلاق حملات تحذيرية موجهة لجميع المواطنين بالابتعاد عن هذه الادوية لحين التأكد من سلامتها، والاتجاه إلى الطب البديل "الأعشاب الطبيعية".

وكانت الإدارة المركزية للشون الصيدلية بوزارة الصحة، أصدرت منشورا يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

وتضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.

وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المتحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الافراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الادوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا.

ونصح المنشور المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقال إن تلك الاجراءات جاءت بناءً على تقارير هية الدواء الأمريكية وهية الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".

وتستخدم مادة "رانيتيدين" فى تصنيع الأدوية المعالجة لحموضة المعدة.

ومن الادوية التي تحتوي علي تلك المادة:

فوار راني
رانيتيدين
رانتيدول
زانتاك
فارو رانتدين
اسيلوك
اسيلايت
رانيتاريجو
الرانتاز
اوسموران
رانتيبلوك
هيستاك
ابيرانت
رانيتاك
نورسيف
مجدين
ابيران
رايتيكيور
جاستبروك
Rant 12
| RANITARIGO SHAMS
2 | RanTIDINE up 13
| ULRANTAZ MASH
3 RANITAK SEDICO 14
| OSMORAN TAB. ADWIA
4 | ErmanT EPICO 15
| RANTIBLOCK UNTPHARMA
5_|
RANTIDOL EINASR 16_| RAPIDANEAL ZAD INT.PHARMA
| acioc SIGMA 17
| RANTIDINE ADCO.
7_| PHARO RANTIDINE. PHARAONIA| 15
| Ertan ADWIA
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