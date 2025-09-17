طبيب: إمام عاشور لن يعود للملاعب قبل ثلاثة أسابيع

أكد الدكتور حسن زغلة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي، أن فيروس A يُعد الأكثر صعوبة وتأثيرًا على الفئات العمرية من 18 إلى 25 عامًا، مقارنة ببقية الفئات، نظرًا لطبيعة الجهاز المناعي في هذه المرحلة، ما يجعل الأعراض أكثر حدة.



وأوضح "زغلة" عبر برنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد"، أن الفيروس ينتقل غالبًا عن طريق الطعام أو الماء الملوث، ويظهر بشكل مفاجئ لدى المرضى، خاصة في الأوساط التي تفتقر إلى النظافة الصحية الكافية.



وأشار إلى أن الحالة المرضية لفيروس A تتطلب راحة تامة في المنزل لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مع ضرورة متابعة وظائف الكبد والتغذية السليمة لتفادي المضاعفات، مؤكدًا أن العلاج في أغلب الحالات يكون داعمًا وليس دوائيًا مباشرًا.



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التوعية والوقاية، لا سيما بين الشباب، مؤكدا بأن إمام عاشور لن يعود للملاعب قبل ثلاثة أسابيع.

