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رياضة

تعليق صادم من حلمي طولان على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:25 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
محمد السعيد
علق حلمي طولان المدرير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري السابق، على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"إن اتحاد الكرة أدار ملف اختيار مدرب المنتخب بعشوائية كبيرة، كيف يفاوض إيهاب جلال في البداية، دون علم إدارة المصري، كان يجب التحدث مع إدارة النادي أولا".

وأضاف طولان:" حسن شحاتة كأن الأحق بتدريب منتخب مصر، لكن حسام البدري مدرب مميز أيضا، وقادر على تحقيق النجاح مع المنتخب الوطني".

وكان حسام البدري تولى العديد من الأندية أبرزهم الأهلي والمريخ السوداني، بالإضافة إلى قيادة المنتخب الأولمبي.

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