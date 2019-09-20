أحمد داود وعلا رشدي يرقصان في مهرجان الجونة.. شاهد

خطف كل من الفنان أحمد داود، وزوجته الفنانة علا رشدي، الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي أقيم مساء أمس الخميس بالجونة.



ونشر أحمد داود، فيديو له بصحبة زوجته علا رشدي، عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيسبوك"، وهما يرقصان سويا، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.



ونال فيديو أحمد داود وعلا رشدي، إعجاب رواد السوشيال ميديا.



يذكر أن آخر أعمال أحمد داود، الفنية كان مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه.