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فن

ريهام عبد الغفور توجه رسالة لشقيقها .. والجمهور: ربنا يحفظكم لبعض

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:47 م
قسم الفن
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة لها برفقة شقيقها من مهرجان الجونة الذي أنطلق امس بحضور نجوم الفن، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت قائله:" دائمًا ف ضهري يا حبيبي يا كل معني لكلمة حبي الأول .. أخويا الكبير".

وجائت تعليقات الجمهور على صورة كالتالي : "ربنا يحفظكوا لبعض .. الفستان تحفة..الصورة جميلة..بنحبك يا ريهام".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت أمس الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، و من المقرر عرض مجموعة متنوعة من الأفلام والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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