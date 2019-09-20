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رياضة

20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان في افتتاح الدوري.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:58 م
تدريب المقاصة
تدريب المقاصة
منتصر الرفاعى
اختار الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر إلى أسوان للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الأحد باستاد أسوان ، فى مستهل مشوار الفريقين بالدورى الممتاز لكرة القدم.

وضمت قائمة المقاصة كل من : أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو فى حراسة المرمى، وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن ومحمد دسوقى وحسني فتحي في خط الدفاع، وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وخالد اوتشو وباولن فوافي فى الوسط، وصلاح عاشور، وصلاح أمين فى الهجوم .

ويغادر الفريق القاهرة مساء اليوم متوجها إلى أسوان على أن يؤدى مرانه الأساسى غدا على ملعب أسوان الرياضى وذلك للاستقرار على ملامح التشكيلة الأساسية.

وكان فريق المقاصة قد أدى مرانه عصر اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وركز ميدو فى المران على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تنفيذها خلال اللقاء، وطلب ميدو من لاعبيه استغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وعدم التهاون بالمنافس.

يذكر أن المقاصة قد شارك في دورة الجونة الودية الأسبوع الماضي التي شارك فيها أسوان ودجلة والجونة ، وفاز المقاصة علي أسوان 1/صفر فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان في افتتاح الدوري.. صور
20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان في افتتاح الدوري.. صور
20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان في افتتاح الدوري.. صور

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