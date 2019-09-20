مفاجأة.. مجلس الأهلي يغادر المقصورة الرئيسية قبل انطلاق السوبر

غادر مجلس الأهلي بالكامل المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب حيث كان يتابع مباراة السوبر من الدرجة الأولى وسط الجماهير وذلك اعتراضا على التنظيم، وحضر من المجلس العامري فاروق ومرتجي والدرندلي والكفراوي وطارق قنديل ومهند مجدي والجارحي وسراج ومن الإدارة التنفيذية مرجان، أمير توفيق. جمال جبر. حنان الزيني. سمير عدلي المدير الإداري.



وبسبب سوء التنظيم تم منح الأهلي مقعد وحيد في المقصورة لرئيس النادي وطالبوا بقية أعضاء المجلس الجلوس في المقصورة الأمامية وهو ما رفضه وفد الأهلي وغادر للدرجة الأولى.

