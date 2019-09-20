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أخبار البلد

مصر تدين تفجير سيارة مفخخة جنوب أفغانستان

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:11 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، تفجير سيارة مفخخة قرب مستشفى في مدينة قلات عاصمة محافظة زابل، جنوب أفغانستان، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من بينهم عدد كبير من المدنيين.

وأعرب بيان وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد البيان وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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