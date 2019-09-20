تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد فوز الأهلي بمباراة السوبر

هنأ إبراهيم سعيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، النادي الأهلى عقب فوزه في مباراة اليوم أمام الزمالك فى كأس السوبر.



وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"مبروك فوز الأهلي بكاس السوبر.. مباراة وأداء مميز من الفريقين لمباراة اليوم وأخطاء دفاع الزمالك والتشكيل سبب الهزيمة".



ونجح النادي الأهلي في الفوز على نادي الزمالك 3 أهداف مقابل هدفين فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.