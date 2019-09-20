سعد سمير يهنئ الأهلي وجماهيره بـ السوبر المحلي: بطولة مهمة ولاعيبة رجالة

هنأ سعد سمير لاعب النادى الأهلى، النادي وجماهيره، بعد التتويج بلقب السوبر والفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



وكتب سعد سمير عبر حسابه على "تويتر": "‏‏‏‏ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي بطولة مهمة في بداية موسم مليء بالبطولات إن شاء الله .. لاعيبة رجالة كالعادة".



أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي (هدفين)، وحسين الشحات، فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.



يذكر أن الفريق الأحمر خاض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018.