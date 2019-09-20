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أخبار العالم

مقتل 4 على الأقل وإصابة 12 في تحطم حافلة سياحية في ولاية يوتا الأمريكية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:33 م
انقلاب حافلة سياحية
انقلاب حافلة سياحية
رويترز
ذكرت شرطة الطرق السريعة في ولاية يوتا الأمريكية أن حافلة تقل سياحا يتحدثون الصينية تحطمت اليوم الجمعة قرب متنزه برايس كانيون الوطني مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما بين 12 و15 شخصا بجروح خطيرة.

وقال أحد أفراد دورية تعمل على الطرق السريعة بالولاية لرويترز عبر الهاتف إن ملابسات الحادث، الذي وقع نحو الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي على الطريق12 إلى الغرب مباشرة من المتنزه، لم تتضح بعد. وأضاف أن من الممكن ارتفاع عدد القتلى.

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