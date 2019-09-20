ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احمد فهمي: شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي عشان انطلق وانبسط.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:52 م
أحمد فهمى
أحمد فهمى
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون اى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.

وقال الفنان أحمد فهمي، :"والدتى كانت ست بيت منضبطة، وكان كل ما يشغلها المذاكرة والتفوق الدراسى".

وتابع الفنان أحمد فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة :"أنا كنت طفل شقى وبحب اللعب والخروجات ووالدتى كانت تمنعنى، لذلك كنت سعيدا بانفصالها عن والدي"، مردفا:"شهدت على عقد طلاق أبويا وأمى عشان انبسط وانطلق".

ترشيحاتنا

هاتف سامسونج جالكسي ينفجر في يد سيدة.. شاهد ماذا حدث

محمد صلاح يتجاهل مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك من أجل بلايستيشن

جمبسوت أسود.. أنغام تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

طبيب الاهلي يكشف عن إصابات السولية ومتولي وياسر في السوبر المصري

مظاهرات في حب الرئيس.. المصريون بأمريكا يستعدون لاستقبال السيسي

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم

من الأجمل.. نجمات تألقن بالبرونز واللامع في افتتاح مهرجان الجونة.. صور