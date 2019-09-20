احمد فهمي: شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي عشان انطلق وانبسط.. فيديو

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون اى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.



وقال الفنان أحمد فهمي، :"والدتى كانت ست بيت منضبطة، وكان كل ما يشغلها المذاكرة والتفوق الدراسى".



وتابع الفنان أحمد فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة :"أنا كنت طفل شقى وبحب اللعب والخروجات ووالدتى كانت تمنعنى، لذلك كنت سعيدا بانفصالها عن والدي"، مردفا:"شهدت على عقد طلاق أبويا وأمى عشان انبسط وانطلق".



