شاهد ... محمد رمضان بصحبة لقاء الخميسى من مهرجان الجونة

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة له مع الفنان محمد رمضان من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهرت الفنانة لقاء الخميسى مع الفنان محمد رمضان فى مهرجان الجونة و وضعت على الصورة التى نشرتها جزء من اغنية زلزال للفنان محمد رمضان .





وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



