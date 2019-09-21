خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

طالب خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم، بمعاقبة ثنائي الأهلي حسام عاشور ورمضان صبحي، بسبب احتفالهما مع جماهير المارد الأحمر، عقب التتويج بلقب كأس السوبر، بهتافات مسيئة للأبيض.



ووجه الغندور رسالة لاتحاد الكرة المصري في تصريحات متلفزة قائلًا: "يجب معاقبة حسام عاشور ورمضان صبحي، مثلما تم معاقبة محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الزمالك، بداعي إهانة جماهير الأهلي، عقب انتهاء مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، وتم تغريمه مبلغ مالي (50 ألف جنيه)".



وأضاف الغندور: "أتمنى أن تبرز قناة الأهلي واقعة الثنائي مثلما أبرزت واقعة شيكابالا".



وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، على حساب الزمالك، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما على استاد "برج العرب" بمدينة الإسكندرية.

