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تعليم

أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
فتحت جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، باب تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.

وأعلنت الجامعة، أسماء الطلاب الذين سيتم تسكينهم وفقا للجدول المعلن عنه.

وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :
* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد.
* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء.
* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.
* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد.
* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.

كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، والحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.

وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، ولن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن.
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد

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