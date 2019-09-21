بايرن ميونيخ في مهمة سهلة أمام كولن بالدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره كولن، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى بايرن ميونيخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا، بينما يطمح كولن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.



ويفقد فريق بايرن ميونيخ لخدمات الثنائي دافيد ألابا وجوريتسكا، في مباراة اليوم أمام كولن.



ويحتل بايرن ميونيخ المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط، بينما يحتل كولن المركز الـ 15 بـ 3 نقاط.



وبلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني، هيرتا برلين مع بادريورن، وفرايبورج مع أوجسبورج، وباير ليفركون مع يوينون برلين، وبريمن مع لايبزيج.

