بزعم توظيفها.. ضبط شخصين لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخصين لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.



كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تلقى بلاغا من بعض المواطنين بقيام شخصين "مشرف بإحدى شركات النقل"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامه فى قضية "تهرب ضريبي"، و"صاحب مكتب للنقل"، وهو نجل الأول، مقيم بذات العنوان والذي سبق اتهامه فى قضية "شيك- إصابة خطأ"، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين.



وأكدت التحريات قيام المشكو في حقهما بتلقي مبالغ إجماليها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.