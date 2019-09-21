أول مرة تسمع عنها.. أروع ميزة على هواتف آيفون الجديدة

إذا كنت من مالكي أحد هواتف آيفون فبالتأكيد أنت تشعر بالحيرة هذه الأيام، وذلك بعد إطلاق نظام تشغيل أجهزة آبل الجديد وهو iOS 13 الذي تم وصفه بأكبر وأسوأ وأفضل تحديث لنظام iOS.



ووفقا لموقع "جير بيترول" التقني، يجب عليك إلقاء كل تلك التقييمات وراء ظهرك والتفكير في تحميل نظام آبل الجديد هذا الأسبوع في 24 سبتمبر، وذلك بعد إصلاح الخلل الموجود به.



وأوضح الموقع التقني أن نظام iOS 13 سيكون أفضل تحديث لبرامجك على آيفون منذ سنوات. (ملاحظة: iOS 13 متاح على هواتف iPhone 6s والموديلات الأحدث، والتي تشمل iPhone SE).



ويحتوي iOS 13 على مجموعة من المميزات المبهرة ، مثل وضع الـ Dark Mode، وتطبيق الصور الجديد، وخرائط آبل Apple المحسّنة، ولكن من المحتمل ألا تكون سمعت عن واحدة من أروع ميزاته الجديدة، وهي ميزة "مشاركة الصوت".





وتسمح ميزة "مشاركة الصوت" الجديدة لـ سماعات الرأس اللاسلكية بالاقتران مع نفس جهاز آيفون iPhone أو آي باد iPad حتى يتمكنوا من الاستماع إلى نفس الصوت.



لا تعمل ميزة "مشاركة الصوت" إلا مع سماعات رأس لاسلكية بها شرائح H1 أو W1 من Apple مدمجة فيها؛ هذا يعني أن كلا من AirPods من الجيل الأول والثاني على وشك الحصول على هذه الميزة، وكذلك أحدث سماعات رأس لاسلكية من Beats: بما في ذلك Powerbeats Pro و Studio3 Wireless و BeatsX و Powerbeats3 Wireless و Solo3 Wireless.



وتتطلب أيضًا مشاركة الصوت استخدام هاتف iPhone 8 أو الأحدث منه، لذلك إذا كان لديك iPhone أو iPad يتجاوز عمره ثلاث سنوات، فلن تتمكن من الوصول إلى ميزة "مشاركة الصوت" حتى لو كان جهازك يعمل بنظام التشغيل iOS 13.



يجب تنشيط مشاركة الصوت من خلال قائمة الـ بلوتوث Bluetooth في الإعدادات.

