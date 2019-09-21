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رياضة

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:37 م
صالح وعبد الله جمعة
صالح وعبد الله جمعة
إسراء أشرف
استفز صالح جمعة، لاعب الأهلي، شقيقه عبد الله، نجم الزمالك، بعد تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري، على حساب الأبيض.

ونشر صالح جمعة، صورة له عبر حسابه الشخصي "إنستجرام" بكأس السوبر، معلقًا عليها في إشارة لـ عبد الله: "تعالى الأهلي يا رضا بطوووولات".

وغاب الثنائي صالح وعبد الله جمعة، عن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر، لأسباب فنية.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، الجمعة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

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