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رياضة

حفلة في البريميرليج.. مانشستر سيتي يضرب واتفورد بخماسية في أول 20 دقيقة..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:36 م
رياض محرز وبرنادو
رياض محرز وبرنادو سيلفا
محمد السعيد
نجح مانشستر سيتي في تسجيل 5 أهداف في شباك واتفورد، في أقل من 20 دقيقة، من انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق كرة عرضية من كيفين دي بروين من الجهة اليمين، ليضعها دافيد سيلفا الخالي تماما من الرقابة، في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة تمكن الكون أجويرو من تسديد هدف مانشستر سيتي الثاني، من ركلة جزاء.

وتكمن الجزائري رياض محرز من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثالث من كرة حرة رائعة من أمام منطقة جزاء واتفورد في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة، ليسجل بعدها برنادو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 15، وأتامندي الهدف الخامس في الدقيقة 18.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته لفريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف ليفربول متصدر الترتيب بـ 15 نقطة.

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