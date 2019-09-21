شبح يثير الذعر في شوارع أيرلندا.. فيديو

استيقظ أحد العمال في أيرلندا على صوت تساقط علب البسكوت من الأرفف، ولكن عندما ذهب إلى مكان وجود البسكوت لم يجد أي شيء وكل شيء في مكانه.



تكرر ذلك الموقف أكثر من مرة ، يذهب العامل إلى النوم ليلا فيشعر بقدم أحدهم تجوب في أركان المكان ، و لكنه سرعان ما يذهب للمكان لا يحجد شيئا ولا حتى قطة صغيرة.



وحسب ما ورد في صحيفة ميرور "البريطانية"، أن ذلك المواطنين اشتكوا من ذلك المكان المثير للرعب، فقامت البلدية بوضع كاميرات مراقبة على المكان من الداخل و الخارج ، و بتالفعل وجدوا جسم غريب يشبه الضباب يمر يوميا ولكن هو غير مفهوم.





