اخبار الحوادث.. أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. حبس شخص انتحل صفة طبيب بالإسماعيلية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم...
بعد فشل دعوات التجمهر.. المصريون يقاطعون مخططات المقاول الهارب محمد علي.. والإخوان يحاولون تضخيم الأحداث بالفبركة
في اخبار الحوادث أن دعوات لتجمعات أطلقها المقاول الهارب محمد علي عبر فيديوهاته التي يحاول من خلالها بث الشائعات والأكاذيب، بهدف تأجيج الرأي العام وإثاره البلبلة في البلاد، لتنتشر تلك الدعوات كالنار في الهشيم بين قنوات وحسابات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقط، لأن تلك الدعوات لم تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة أكبر مثال لحب الوطن.. للمزيد اضغط هنا
طلبوا فدية مليونى جنيه.. حبس 8 أشخاص بينهم سيدة لخطفهم طفلا بسوهاج
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه قررت نيابة مركز المراغة بسوهاج، اليوم، السبت، حبس 8 أشخاص بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لخطفهم طفلا يقيم مركز المراغة، وطلب فدية من والده قدرها مليونى جنيه مقابل إطلاق سراحه.. للمزيد اضغط هنا
مد أجل الحكم على المتهمين في قضية فندق الأهرامات الثلاثة لـ ٢٨ سبتمبر
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل جلسة نطقها بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 28 سبتمبر الجاري، لتعذر إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم لدواعي أمنية.. للمزيد اضغط هنا
عايش ومش عايش.. الإخوان جعلوه شهيدا على الفيس بوك.. وأبوليلة: أنا حي أرزق
وفي اخبار الحوادث أنه على طريقة كلمات أغنية الفنان عمرو دياب «انا عايش ومش عايش»، وجد أحمد أبو ليلة نفسه بين عشية وضحاها في عداد الموتى، بعدما انتشرت صورة له عبر صفحات أعضاء الجماعة الإرهابية على أنه سقط شهيدًا في تجمعات أمس، الجمعة.. للمزيد اضغط هنا
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن الأكاذيب شعارهم والفبركة سبيلهم لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.. فدائمًا ما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأى العام، بفبركة الفيديوهات والصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستجداء المواطنين، في محاولات خبيثة لهدم أمن واستقرار المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، من خلال الترويج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لإسقاط مصر ونشر الفوضى في الشوارع، ولكن لم يخطر ببال الجماعة الإرهابية أن فيديوهاتهم التي تأتي في إطار مسلسل هابط لن تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضاربًا أكبر مثل في حب الوطن.. للمزيد اضغط هنا
بزعم توظيفها.. ضبط شخصين لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخصين لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.. للمزيد اضغط هنا
حبس عامل بصيدلية لاتجاره فى الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بالمقطم
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عامل بصيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأخرى مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بدائرة القسم، لبيعها لمتعاطي المخدرات، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
يدير عيادة ويكتب روشتات..حبس شخص انتحل صفة طبيب بالإسماعيلية
وفي اخبار الحوادث أنه أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس "مدرب أحمال" بمدينة التل الكبير 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة طبيب يقوم بالكشف علي المواطنين وكتابة روشتات وصرف أدوية، والتحفظ علي الأدوية والروشتات المضبوطة.. للمزيد اضغط هنا
بعد فشل دعوات التجمهر.. المصريون يقاطعون مخططات المقاول الهارب محمد علي.. والإخوان يحاولون تضخيم الأحداث بالفبركة
في اخبار الحوادث أن دعوات لتجمعات أطلقها المقاول الهارب محمد علي عبر فيديوهاته التي يحاول من خلالها بث الشائعات والأكاذيب، بهدف تأجيج الرأي العام وإثاره البلبلة في البلاد، لتنتشر تلك الدعوات كالنار في الهشيم بين قنوات وحسابات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقط، لأن تلك الدعوات لم تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة أكبر مثال لحب الوطن.. للمزيد اضغط هنا
طلبوا فدية مليونى جنيه.. حبس 8 أشخاص بينهم سيدة لخطفهم طفلا بسوهاج
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه قررت نيابة مركز المراغة بسوهاج، اليوم، السبت، حبس 8 أشخاص بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لخطفهم طفلا يقيم مركز المراغة، وطلب فدية من والده قدرها مليونى جنيه مقابل إطلاق سراحه.. للمزيد اضغط هنا
مد أجل الحكم على المتهمين في قضية فندق الأهرامات الثلاثة لـ ٢٨ سبتمبر
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل جلسة نطقها بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 28 سبتمبر الجاري، لتعذر إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم لدواعي أمنية.. للمزيد اضغط هنا
عايش ومش عايش.. الإخوان جعلوه شهيدا على الفيس بوك.. وأبوليلة: أنا حي أرزق
وفي اخبار الحوادث أنه على طريقة كلمات أغنية الفنان عمرو دياب «انا عايش ومش عايش»، وجد أحمد أبو ليلة نفسه بين عشية وضحاها في عداد الموتى، بعدما انتشرت صورة له عبر صفحات أعضاء الجماعة الإرهابية على أنه سقط شهيدًا في تجمعات أمس، الجمعة.. للمزيد اضغط هنا
أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن الأكاذيب شعارهم والفبركة سبيلهم لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.. فدائمًا ما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأى العام، بفبركة الفيديوهات والصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستجداء المواطنين، في محاولات خبيثة لهدم أمن واستقرار المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، من خلال الترويج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لإسقاط مصر ونشر الفوضى في الشوارع، ولكن لم يخطر ببال الجماعة الإرهابية أن فيديوهاتهم التي تأتي في إطار مسلسل هابط لن تجد أي صدى داخل مصر، لأن الشعب المصري يعي جيدًا مستقبلة ومصيره ومن ثم كان التفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضاربًا أكبر مثل في حب الوطن.. للمزيد اضغط هنا
بزعم توظيفها.. ضبط شخصين لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على شخصين لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.. للمزيد اضغط هنا
حبس عامل بصيدلية لاتجاره فى الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بالمقطم
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عامل بصيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأخرى مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بدائرة القسم، لبيعها لمتعاطي المخدرات، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
يدير عيادة ويكتب روشتات..حبس شخص انتحل صفة طبيب بالإسماعيلية
وفي اخبار الحوادث أنه أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس "مدرب أحمال" بمدينة التل الكبير 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة طبيب يقوم بالكشف علي المواطنين وكتابة روشتات وصرف أدوية، والتحفظ علي الأدوية والروشتات المضبوطة.. للمزيد اضغط هنا