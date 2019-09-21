إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين مصر وكولومبيا

أكد السفير سامى سالم، سفير مصر لدى كولومبيا، بأن اتصالات السفارة المصرية في بوجوتا مع المسئولين بمجلس النواب الكولومبى خلال الفترة الماضية حيث أسفرت عن صدور قرار من المجلس بتاريخ 9/9/2019 بإنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين مصر وكولومبيا لأول مرة داخل مجلس النواب.



وتضم المجموعة عشرين عضوًا من أعضاء المجلس ينتمون الى مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها الائتلاف الحاكم وبعض أحزاب المعارضة، ويمثلون عدة محافظات كولومبية مختلفة حيث تم تكليف عضو مجلس النواب الكولومبى Ciro Fernández Núñez بتولي منصب منسق مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكولومبية.



وأضاف السفير المصري في تصريحات صحفية له أن حيثيات القرار المشار إليه تضمنت أن إنشاء مجموعة الصداقة جاء إنطلاقًا من الروابط الديمقراطية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأخوة البرلمانية القائمة بين مجلسي النواب فى مصر وكولومبيا، وبما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين والتقارب بين الشعبين.



كما أبرزت الأهمية التى يوليها مجلس النواب الكولومبى لتعزيز العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري بهدف دعم التعاون القائم بين الجانبين.



ومن بين المهام الرئيسية التى ستُكلف بها مجموعة الصداقة العمل على تدعيم العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات التشريعية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل التحرك المشترك للمجلسين فى المجالات التى يُمكن أن تعضد من جهود تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المأمول فى البلدين.