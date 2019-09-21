المقاولون العرب يفتتح بطولة الدوري بهدف نظيف في شباك طلائع الجيش



أحرز سيف الدين الجزيري هدف تقدم المقاولون العرب في الدقيقة "74" من خلال تمريرة من طاهر محمد طاهر إلى محمد سالم الذي يرسل عرضية أكثر من رائعة يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في شباك طلائع الجيش.



طلائع الجيش يهدر بعض الفرص التي كانت تمكنه من تحقيق التعادل



أهدر لاعبو طلائع الجيش العديد من الفرص التي كانت تمكنه من إحراز هدف التعادل ولكن تمكن حارس مرمي المقاولون العرب من التصدي لها ليحافظ لاعبي المقاولون على شباكهم طوال المباراة.





حقق فريق المقاولون العرب فوزا نظيفا على منافسه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم "السبت "، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز .المقاولون العرب يفتتح الدوري بهدف نظيف: