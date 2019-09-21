ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب يفتتح بطولة الدوري بهدف نظيف في شباك طلائع الجيش

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:02 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
حسام الحارتي
حقق فريق المقاولون العرب فوزا نظيفا على منافسه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم "السبت "، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز .

المقاولون العرب يفتتح الدوري بهدف نظيف:

أحرز سيف الدين الجزيري هدف تقدم المقاولون العرب في الدقيقة "74" من خلال تمريرة من طاهر محمد طاهر إلى محمد سالم الذي يرسل عرضية أكثر من رائعة يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في شباك طلائع الجيش.

طلائع الجيش يهدر بعض الفرص التي كانت تمكنه من تحقيق التعادل

أهدر لاعبو طلائع الجيش العديد من الفرص التي كانت تمكنه من إحراز هدف التعادل ولكن تمكن حارس مرمي المقاولون العرب من التصدي لها ليحافظ لاعبي المقاولون على شباكهم طوال المباراة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. الأهلي يكتفي بهدف في المقاولون العرب بالدوري.. فيديو

الأهلي يحصد الدورى رقم 41 بثلاثية فى شباك المقاولون.. فيديو

بيراميدز يتفوق من جديد على بطل الكونغو وينتظر مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يقع في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا بـ الشوط الأول

ترشيحاتنا

حكم أداء صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة.. الإفتاء تجيب

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

بـ أكمام طاووس .. بوسى برفقة حلا شيحة فى أغرب إطلالة لها

43 حزبا يردون على ادعاءات حزبي الدستور والتحالف الشعبي ضد الدولة المصرية..مستندات

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور