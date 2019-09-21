رحمة ماتت بطلقة في الوجه.. نقل جهاز عروسة يتحول لـ مأتم في قليوب

شهدت قرية طنان مركز قليوب بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقيت طفلة 11 عاما مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل نقل منقولات عرس بالقرية حيث أطلق "ستورجي" الرصاص ابتهاجا بهذه المناسبة فخرجت إحدى الطلقات واستقرت في وجه وصدر المجني عليها.



جرى ضبط المتهم ونقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة عن طريق الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزي بوصول "رحمة.ع.أ" 11 عاما طالبة مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسرى وتوفيت فور وصولها للمستشفى وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه أثناء مرور "منقولات عروسة" المدعو "محمود.ا.ا" قام "كريم.س.ع" ستورجي بإطلاق عيار ناري من سلاح فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بذلك مما أحدث إصابة المجني عليها حال تواجدها بشرفة الطابق الأول العلوي محل سكنها والتي أودت بحياتها عقب وصولها للمستشفى



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وتولت النيابة التحقيق

