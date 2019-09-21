قبل حدوث كارثة.. إخماد حريق بجوار محطة محولات كهرباء في بنها

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق بكميات من البوص والمخلفات امام محطة محولات كهرباء كفر الجزار ببنها .



تلقت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا باندلاع حريق فى كميات من البوص والمخلفات امام محطة محولات كفر الجزار التابعة لمركز بنها وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المنازل المجاورة.



يأتى ذلك فيما طالب اهالى قرية كفر الجزار بتدخل عاجل من محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها لإزالة الكميات من البوص والمخلفات التى توجد بالقرية فى عدد من الأماكن.



وأكد الأهالى ان تلك الكميات الكبيرة من البوص تمتلئ بالحيوانات الضالة والفئران والزواحف التى تهدد سكان القرية .