ننشر تفاصيل زيارة مفتي الجمهورية لروسيا

غادر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع، عن: "الإسلام في زمن العولمة... التراث الإسلامي وحوار الثقافات"، الذي تبدأ فعالياته غدًا الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.





ويلقي المفتي كلمة رئيسة في المؤتمر، وسوف يتم خلال فعاليات المؤتمر عرض تقرير عن عمل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ما بين عامي 2014 وحتى 2019، وعرض برامج تطوير الإدارة الدينية وانتخاب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومكتب الرئاسة ولجنة المراقبة.



