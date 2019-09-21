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ديني

ننشر تفاصيل زيارة مفتي الجمهورية لروسيا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:19 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم
غادر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع، عن: "الإسلام في زمن العولمة... التراث الإسلامي وحوار الثقافات"، الذي تبدأ فعالياته غدًا الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ويلقي المفتي كلمة رئيسة في المؤتمر، وسوف يتم خلال فعاليات المؤتمر عرض تقرير عن عمل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ما بين عامي 2014 وحتى 2019، وعرض برامج تطوير الإدارة الدينية وانتخاب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومكتب الرئاسة ولجنة المراقبة.

وعلى هامش المؤتمر، يزور مفتي الجمهورية مسجد روسيا الكبير، وسيشارك كذلك في الاحتفال بالذكرى الـ 25 لتأسيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية، ومرور 60 سنة على ميلاد المفتي الشيخ راوي عين الدين.

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