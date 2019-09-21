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أخبار العالم

القائمة العربية مترددة في اختيار جانتس لرئاسة وزراء إسرائيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:15 م
القائمة المشتركة
القائمة المشتركة
مروة إبراهيم
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القائمة المشتركة، المكونة من تحالف أحزاب عرب 48، فشلت في تسمية بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" أو "كاحول لافان" كرئيس وزراء إسرائيل.

وقال عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي: "لم يتم اتخاذ قرار بشأن التوصية لبيني جانتس، وغدًا سيجتمع الرؤساء الأربعة المشتركون في القائمة بشأن التوصية بمرشح لتشكيل الحكومة".

كما نفى عضوان آخران، وهما عوفر كاسيف وعايدة توما سليمان، تقارير وسائل الإعلام العبرية عن التوصل إلى قرار.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه "في حالة التوصية برئاسة جانتس، فإنها ستكون المرة الأولى، التي تتفق فيها الأحزاب العربية على سياسي من التيار الصهيوني منذ 1992، عندما دعمت إسحاق رابين زعيم حزب العمل، والذي كان يدعو إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين".

ويبدأ الرئيس رؤوفين ريفلين، غدا الأحد، مشاوراته مع رؤساء الأحزاب الممثلة في الكنيست لاختيار من سيكلفه بتشكيل الحكومة.

ويوم الأربعاء الماضي، قال أيمن عودة زعيم القائمة المشتركة لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه يدرس توصية جانتس لرئاسة الحكومة، لكن القائمة لديها طلبات سوف تحدد بناء عليها مرشحها.

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