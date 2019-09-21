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رياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي يحصد أول ثلاث نقاط على حساب الجونة ..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:38 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
عمرو ابوبكر
تغلب فريق الإسماعيلي على منافسه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول ..

سيطر الجونة بطريقة كبيرة على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى، ولكن دون تسجيل أهداف، ولكن استطاع الاسماعيلي أن يخطف هدفًا في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

سجل الإسماعيلي هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق رأسية محمد ناجي جدو لاعب الجونة الذي أخطأ في تشتيت الكرة ووضعها في شباك فريقه.

الشوط الثاني .. 

أنهى الاسماعيلي المباراة دون أن تهتز شباكه، واكتفى بتسجيل هدف واحد في أول مباراة له في افتتاح مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاسماعيلي إلى ثلاث نقاط، ولم يتمكن الجونة من حصد أي نقاط من مباراته الأولى في بطولة الدوري الممتاز على الرغم من إتمامه العديد من الصفقات المميزة الداعمة لصفوفه.

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