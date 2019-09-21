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مرأة

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت زوجة الفنانة ماجد المصري رانيا ابو النصر صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة ملفتة وجذابة للغاية.

وارتدت رانيا ابو النصر بلوزة باللون الاسود وبنطلون جينز وحذاء وشنطة باللون الاسود وهو ما اكمل من اناقة إطلالتها.

وتركت رانيا ابو النصر شعرها منسدلا على كتفيها بشكل مثير وجذاب للغاية، ولم تتكلف في اختيار الماكياج حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وأكملت رانيا ابو النصر إطلالاتها بارتداء اكسسوارات باللون السيلفر، لذا اختارت عقدا كبيرا بألوان مختلفة، وكان باللون السيلفر مما ابرز جمال اطلالاتها وجعلها انيقة.

واليكم الصور التي قامت بالتقاطها...


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