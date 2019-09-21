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حوادث

مصرع 2 وإصابة 11 في اصطدام ميكروباص بمنزل فى سوهاج

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:37 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، جثتين و٩ مصابين إثر تصادم سيارة ميكروباص بسبب التخطي الخاطئ واصطدامها بمنزل علي جانب الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم لسيارة "ميكروباص" أمام قرية نجع الدير دائرة مركز دارالسلام واصطدامها بمنزل علي جانب الطريق بسبب التخطي الخاطئ لقائد السيارة.

نتج عن الواقعة مصرع شخصين وإصابة ٩ اخرين، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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