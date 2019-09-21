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فن

آيتن عامر تهاجم والد طفلة الرياض بعد ضربها وتعذيبها بـ بشاعة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:35 م
ايتن عامر
ايتن عامر
مصطفى كرم
هاجمت الفنانة ايتن عامر والد الرضيعة التى قام بتعذيبها وصفعها عقب تداول فيديو له على السوشيال ميديا من داخل الرياض.

وكتبت ايتن عامر في تغريدة لها عبر تويتر قائلة: "‏ان يكون ليك طفل دى نعمة كبيرة اوى ورزق عظيم من ربنا بس للاسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء و امهات مش مقدرين النعمة دى بدعى من ربنا ميكتبش الرزق دة لاى حد مش هيصونه وحسبى الله و نعم الوكيل ربنا منتقم جبار".

وانتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو لشخص يضرب طفلته الرصيعة ويطرحها بالارض ومع بكاء الطفلة يزيد بالصفع والضرب علي جميع اجزاء جسدها.

وبالتحقيق في الواقعة تبين ان الشخص من اصل فلسطيني ويعمل بالرياض، وقامت السلطات السعودية بتحديد موقعه واتخاذ اللازم حياله.

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