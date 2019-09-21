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أخبار العالم

قرار عاجل من رئيس الوزراء السودان بشأن فض اعتصام القيادة بالخرطوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:22 م
رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان
رحيم يسري
أصدر رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك قرارا ، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التى شهدها السودان مؤخرا خاصة أثناء فض اعتصام القيادة بالخرطوم.

و تضم اللجنة حسب القرار 7 أعضاء برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا وعضوية ممثلين لوزارة العدل والدفاع والداخلية بالإضافة إلى شخصية قومية مستقلة ومحامين مستقلين، وفقا لقناة "الحرة".

وتتمتع اللجنة بجميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤.

ومن صلاحيات اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي و استلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين، على أن تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وفقا للقرار.

وشهد السودان منذ ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة غير مسبوقة بدأت ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما أدى فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم لسقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات.

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