إنتر يحسم ديربي ميلانو 2-0 ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق إنتر الانتصار على غريمه ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



كان الشوط الأول مثيرًا للغاية ومتكافئا بين الفريقين ، حيث سدد لاعبو الميلان 5 كرات ، ولاعبو إنتر 4 كرات ، وسجل ميلان هدفًا عن طريق لاعبه البولندي كريستوف بياتيك ، ولكنه ألغي من حكم المباراة بسبب لمسة يد على الإيفواري فرانك كيسي.



وفي الدقيقة 37 ، ألغى حكم المباراة هدفًا لنادي إنتر وذلك بداعي التسلل ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني ، أحرز الكرواتي مارسيلو بروزفيتش الهدف الأول للإنتر في الدقيقة 49 بتسديدة من ناحية حدود منطقة الجزاء ، اصطدمت بالبرازيلي رافاييل لياو ، لتغير اتجاهها وتسكن شباك ميلان ، معلنة عن الهدف الأول لإنتر.



وفي الدقيقة 78 ، عزز البلجيكي روميلو لوكاكو من تقدم فريقه ، بتسجيله الهدف الثاني ، حين انطلق زميله باريلا من الجهة اليسرى ، ومرر كرة عرضية بالمقاس على رأس لوكاكو ، الذي وجهها في شباك دوناروما ، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه، وقائدًا إياه لتحقيق الفوز في مباراة ديربي ميلانو



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة 12 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي ميلان عند النقطة السادسة في المركز التاسع.