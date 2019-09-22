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فن

بعد فقدانها الكثير من وزنها.. أيتن عامر تخطف الأضواء من النجمات في الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
شروق حمدى
أشعلت الفنانة آيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعى خاطفة الاضواء من نجمات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع انستجرام ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها الامر الذى اثار اعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.

وجاءت أبرز التعليقات : ازاى خسيتى كده , نفسى اعرف جبتى منين العزيمة دى , برافوووو , ازاى كده,

يذكر ان احدث مشاركات الفنانة ايتن عامر الدرامية مسلسل "ابن اصول " بطولة الفنان حمادة هلال و الذى تم عرضه فى رمضان 2019.

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