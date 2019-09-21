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توك شو

عمرو أديب يكشف قصة تويتة الصحفية التركية التي أحرجت نظام أردوغان

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:58 م
عمرو أديب
عمرو أديب
حمزة شعيب
كشف الإعلامى عمرو أديب، أن هناك صحفية تركية نشرت تويتة أمس مفادها أن الرئيس السيسي لو أراد أن تتوقف المظاهرات عليه الجلوس للحوار حول غاز المتوسط، منوها بأنها حذفت التويتة بعد دقيقتين، ولكن مستشار أردوغان أعاد نشر التويتة.

وعرض "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شيء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده".

وأكمل: "إيه الشعب اللي عايز يعمل كل شوية ثورة، وإيه أخرتها، إحنا عاملين ثورتين في 7 سنين، ده ريكورد.. عايزين نعمل الثورة التالتة عشان التالتة تابتة يعني، عايزين شوية عقل".

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