عمرو أديب يكشف قصة تويتة الصحفية التركية التي أحرجت نظام أردوغان

كشف الإعلامى عمرو أديب، أن هناك صحفية تركية نشرت تويتة أمس مفادها أن الرئيس السيسي لو أراد أن تتوقف المظاهرات عليه الجلوس للحوار حول غاز المتوسط، منوها بأنها حذفت التويتة بعد دقيقتين، ولكن مستشار أردوغان أعاد نشر التويتة.





وعرض "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شيء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده".



