بجيب جمب قصير.. إطلالة بمبي لـ منى زكي فى مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، بإطلالة الجامبسوت خلال حضورها اليوم الثالث من فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.ظهرت منى زكي، باستايل جديد، مرتدية جيب بجانب قصير وأخر طويل باللون البمبى، وحرصت على وضع مكياج هادئ متناسق مع أطلالتها، وأرتدت بعض الأكسسوارات الفضية.يذكر أنه تم انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.