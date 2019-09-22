تغريم لاعبي الأهلي 100 ألف جنيه بسبب الإساءة للزمالك .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك اتجاها قويا داخل اتحاد الكرة المصري بتغريم رمضان صبحي، وحسام عاشور بواقع 50 ألف جنيه على كل لاعب، بسبب انتشار مقطع فيديو لهما يوضح رقصهما على هتاف جماهير الأهلي عقب مباراة السوبر، ويحتوي على سباب للزمالك.



وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «لجنة الانضباط داخل اتحاد الكرة تدرس تغريم الثنائي مثلما حدث مع لاعب الزمالك شيكابالا».



وأشار حتحوت إلى أن هناك احتمالية حرمان النادي من جمهوره في حال تكرار الواقعة، طبقا للائحة الجزاءات المقرر إعلانها.