تبيع أسرار إيران.. الحوثي: طهران تخطط لهجوم إرهابي ثان بعد أرامكو

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، حذرت الدبلوماسيين الأجانب من أن إيران تستعد لتوجية ضربة ثانية بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف أرامكو السعودية.



وأضافت أن قادة المليشيا الموالية لطهران دقوا ناقوس الخطر بشأن الهجوم القادم، بعدما تعرضوا لضغوط من إيران للعب دور فيه.



ولم تحدد المليشيا مدى خطورة الهجوم، ولكن دائما ما تحظى تحذيرات الحوثي بالتشكك من قبل المسئولين الغربيين.



لكن المصادر أكدت للصحيفة أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تلقت هذه المعلومات.



وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث رحب أمس السبت، بالمبادرة التي أعلنتها مليشيات الحوثي في اليمن، بوقف هجماتهم على السعودية، معتبرا أنها يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في البلاد.