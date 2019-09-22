وزير الأوقاف يشارك بمؤتمر الإسلام وحوار الحضارات في موسكو

يشارك وزير الأوقاف، اليوم الأحد، في «مؤتمر الإسلام وحوار الأديان والثقافات» بالعاصمة الروسية موسكو.



ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف كلمة عن حوار الأديان والثقافات في جلسته الافتتاحية بحضور عموم المفتين الروس وغيرهم من العلماء والمفتين المشاركين في المؤتمر.



كما يشارك «جمعة» في احتفال الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالذكرى ١١٥ لإنشاء المسجد الجامع بموسكو، ويجري عددًا من الحوارات واللقاءات الهامة على هامش المؤتمر.



ويأتي ذلك في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي.