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منوعات

مريض نفسي.. أول رد من صاحب فيديو تعذيب الطفل الرضيع.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
أول رد من صاحب فيديو
أول رد من صاحب فيديو تعذيب الطفل الرضيع
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي بالأمس عبر مواقع فيسبوك وتويتر، مقطع فيديو لشخص كان يعذب طفلته عن طريق الضرب وصفعها على وجهها ظنا منه أن ذلك الأسلوب الصحيح للتربية.

أوضحت السلطات السعودية عقب انتشار ذلك الفيديو أن ذلك المواطن هو فلسطيني يقيم في الرياض وأنه سيخضع للتحقيق بسبب ما قام به من عنف ضد تلك الصغيرة.

قام ذلك الشخص بتصوير فيديو يعتذر فيه لابنته ولكل رواد التواصل الاجتماعي الذين حركوا السلطات في السعودية لاتخاذ قرار سريع بالقبض عليه بسبب ذلك الفيديو البغيض الذي يعبر عن شخص مريض نفسيا.

جدير بالذكر أن الفيديو أثار الغضب بين الرواد، وقاموا بنشره على أوسع نطاق حتى وصل إلي السلطات الإعلامية في السعودية وقامت بالتحرك فورا.


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