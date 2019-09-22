زكريا الدرديري .. شاهد أشهر إفيهات يوسف عيد في ذكرى وفاته

بالرغم أنه كان لا يحصل على أدوار البطولة في كثير من الأحيان إلا أنه كوميديان من الدرجة الأولى، قادر على رسم البسمة وسماع دوي الضحكة العالية منك وهو يتحدث بكل جدية ولكن في موضوع ساخر جدا، مشاهد قد تكون دقائق في تاريخ حياته إلا أن المشاهدين حفروها في ذاكرتهم و ظلت الأشهر حتى الآن .. هو "أستاذ زكريا الدرديري مدرس الرياضيات و الفرنساوي لحد ما يجيبو مدرس فرنساوي ".. الفنان الراحل يوسف عيد.



ولد الفنان يوسف عيد بحى الجمالية بالقاهرة فى 15 نوفمبر عام 1948، وحصل على الثانوية الأزهرية، وبدأ مشواره الفنى فى المسرح من خلال مسرحية "نحن لا نحب الكوسا"، وذاع صيته من خلال الأدوار الكوميدية العديدة التي قام بها، فقد كان حضوره مؤثر وفعال يراهن عليه المخرجين و أن دوره سيكون هاما في الفيلم أو المسلسل أو المسرحية .. حتى لو كانت جملة.



كانت مسيرته زاخرة فهو فنان متعدد المواهب وبلغ عدد الأعمال التي شارك به 65 فيلما أبرزها الناظر، حسن ومرقص، عيال حبيبة، علي سبايسي و غيرها من الأعمال التي كان له دور مؤثر للغاية فيها و ترك بصمته الخاصة من خلالها، وعدد كبير من المسلسلات والمسرحيات، وقد بلغ إجمالي عدد مشاركاته الفنية حوالي 214 عملا.



وتعرض الفنان الراحل لوعكة صحية بسبب إصابته بمياه بيضاء على عينه و طلب منه الأطباء ألا يتعرض للضوء أو الشمس لمدة أسبوعين الذي تزامن مع عرض فيلم المسافر بمهرجان الإسكندرية وتغيب عن حضور المهرجان بسبب العملية التي أجراها في عينه ، توفى يوسف عيد في 22 سبتمبر 2014 بمنزله بعد إصابة بأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته.



