راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة ، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



حراسة المرمى: دي خيا



خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - ماجواير - أشلي يونج.



خط االوسط: ماكتومناي - ماتيتش - أندرياس.



خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد.