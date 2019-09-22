راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة ، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - ماجواير - أشلي يونج.
خط االوسط: ماكتومناي - ماتيتش - أندرياس.
خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - ماجواير - أشلي يونج.
خط االوسط: ماكتومناي - ماتيتش - أندرياس.
خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد.