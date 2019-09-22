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رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:16 م
راشفورد لاعب مانشستر
راشفورد لاعب مانشستر يونايتد
محمد السعيد
أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة ، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - ماجواير - أشلي يونج.

خط االوسط: ماكتومناي - ماتيتش - أندرياس.

خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد.

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